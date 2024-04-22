Польские протестующие разблокировали КПП "Ягодин-Дорохуск" – таможня

Польские фермеры днем 22 апреля разблокировали пункт пропуска "Ягодин-Дорохуск" на границе с Украиной.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

"Информируем, что по состоянию на 13:40 ч. 22 апреля прекращена забастовка польских перевозчиков и разблокирована п/п "Ягодин-Дорохуск". Сейчас она работает в штатном режиме в обоих направлениях" , - говорится в сообщении.

Напомним, польские фермеры по состоянию на утро 22 апреля блокировали движение грузовиков на пунктах пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская", пропуская по несколько грузовиков в час, или вообще ограничивая движение.