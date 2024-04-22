Начальник військової розвідки Ізраїлю подав у відставку через напад ХАМАС

Начальник Управління військової розвідки Армії оборони Ізраїлю генерал-майор Аарон Халіва заявив, що йде у відставку через те, що не зміг запобігти нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Посилаючись на місцеві ЗМІ, повідомляє Новое время.

Зазначають, що Халіва піде у відставку, щойно буде призначено заміну. Цей крок було скоординовано з начальником штабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) генерал-лейтенантом Герці Халеві та схвалено міністром оборони Йоавом Галлантом.

Таким чином Халіва може стати першим офіцером, який піде у відставку через напад бойовиків ХАМАС. Крім нього, глава служби безпеки Шин Бет і начальник штабу ЦАХАЛ також заявляли, що несуть відповідальність за вторгнення ХАМАС. Ніхто з них поки що не оголосив про плани піти у відставку, хоча очікується, що багато хто зробить це, щойно ситуація з безпекою стабілізується, пише The Times of Israel.



