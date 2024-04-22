Начальник военной разведки Израиля подал в отставку из-за нападения ХАМАС

Начальник Управления военной разведки Армии обороны Израиля генерал-майор Аарон Халива заявил, что уходит в отставку из-за того, что не смог предотвратить нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Ссылаясь на местные СМИ, сообщает Новое время.

Отмечается, что Халива уйдет в отставку, как только будет назначена замена. Этот шаг был скоординирован с начальником штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенантом Герци Халеви и одобрен министром обороны Йоавом Галлантом.

Таким образом Халива может стать первым офицером, который уйдет в отставку из-за нападения боевиков ХАМАС. Кроме него, глава службы безопасности Шин Бет и начальник штаба ЦАХАЛ также заявляли, что несут ответственность за вторжение ХАМАС. Никто из них пока не объявил о планах уйти в отставку, хотя ожидается, что многие сделают это, как только ситуация с безопасностью стабилизируется, пишет The Times of Israel.