Постачання 400 німецьких бронемашин MRAP було зірване – Bild

Правительство Германии пообещало передать для украинских военных до 400 единиц тяжелых колесных бронемашин MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) с усиленной противоминной защитой. Об этом сообщает Bild, пише Валерия Полищук, РБК-Україна.

Контракт на поставку бронемашин подписали власти Украины и немецкая оборонная компания Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) под финансирование из бюджетных средств Германии на общую сумму 315 млн евро.

В Министерстве обороны Германии заявляют, что все бронемашины планируют передать в этом году.

При этом в распоряжение издания попал документ Минобороны Германии от сентября прошлого года, в котором говорится, что MRAP для Вооруженных сил Украины должны быть поставлены партиями по 20 штук с января по октябрь 2024 года. Однако на данный момент поставки так и не начались.

По информации немецкого издания, план на 2024 год сократили сначала до 200, а затем до 100 бронемашин, а начало поставок перенесли с января на май-июнь.

Причина в том, что FFG получает запчасти для MRAP из США и лишь собирает их в Германии. У компании возникли "ограничения лицензии на экспорт из США в Германию", а также проблемы с сертификацией противоминной защиты.