Поставка 400 немецких бронемашин MRAP была сорвана – Bild

Уряд Німеччини пообіцяв передати для українських військових до 400 одиниць важких колісних бронемашин MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) з посиленим протимінним захистом. Про це повідомляє Bild, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Контракт на поставку бронемашин підписали влада України і німецька оборонна компанія Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) під фінансування з бюджетних коштів Німеччини на загальну суму 315 млн євро.

У Міністерстві оборони Німеччини заявляють, що всі бронемашини планують передати цього року.

Водночас у розпорядження видання потрапив документ Міноборони Німеччини від вересня минулого року, в якому йдеться про те, що MRAP для Збройних сил України мають поставити партіями по 20 штук із січня до жовтня 2024 року. Однак наразі поставки так і не почалися.

За інформацією німецького видання, план на 2024 рік скоротили спочатку до 200, а потім до 100 бронемашин, а початок поставок перенесли із січня на травень-червень.

Причина в тому, що FFG отримує запчастини для MRAP зі США і лише збирає їх у Німеччині. У компанії виникли "обмеження ліцензії на експорт зі США до Німеччини", а також проблеми з сертифікацією протимінного захисту.