В Кремле пригрозили США ответными мерами за изьятие российских активов

Вилучення російських активів у США призведе до дій у відповідь і судових розглядів. Це начебто завдасть "серйозних збитків" економічним інтересам Америки. Таку заяву зробив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє Корреспондент.

"Це жодним чином не можна сприймати як якісь законні дії, вони протизаконні, і, відповідно, вони будуть так чи інакше предметом якихось дій у відповідь і предметом судових розглядів. І те, і інше буде дуже складним процесом, але воно завдаватиме сильних збитків економічним інтересам Сполучених Штатів" , – запевнив він.

Пєсков пояснив, що "у разі реалізації таких заходів, звичайно, багато країн, багато інвесторів десять разів подумають перед тим, як робити якісь вкладення в американську економіку або зберігати там свої авуари".

Він заявив, що в Кремлі "вкрай негативно" ставляться до планів вилучення російських активів, оскільки "це не що інше, як злам усіх основ економічної системи, це – зазіхання на державну власність, на державні авуари, на приватну власність".