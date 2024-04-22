В Кремле пригрозили США ответными мерами за изъятие российских активов

Изъятие российских активов в США приведет к ответным действиям и судебным разбирательствам. Это вроде бы нанесет "серьезный ущерб" экономическим интересам Америки. Такое заявление сделал спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает Корреспондент.

"Это никоим образом нельзя воспринимать как какие-то законные действия, они противозаконны, и, соответственно, они будут так или иначе предметом каких-то ответных действий и предметом судебных разбирательств. И то, и другое будет очень сложным процессом, но оно будет наносить сильный ущерб экономическим интересам Соединенных Штатов" , – заверил он.

Песков объяснил, что "в случае реализации таких мер, конечно, многие страны, многие инвесторы десять раз подумают перед тем, как делать какие-либо вложения в американскую экономику или хранить там свои авуары".

Он заявил, что в Кремле "крайне негативно" относятся к планам изъятия российских активов, поскольку "это не что иное, как слом всех основ экономической системы, это посягательство на государственную собственность, на государственные авуары, на частную собственность".