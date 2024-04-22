На Хмельниччині священник УПЦ МП вихваляв Путіна – СБУ

СБУ викрила настоятеля храму Шепетівської єпархії УПЦ МП на Хмельниччині, який підтримував агресивну війну проти України та розпалював релігійну ненависть.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Служби безпеки України.

"Після початку повномасштабного вторгнення Росії він проводив літургії, під час яких вихваляв Путіна та звинувачував у війні українську владу. Крім того, протоієрей поширював на власній сторінці "Вконтакте" російські фейки про війну в Україні та міжконфесійні відносини у нашій державі" , – йдеться в повідомленні.

У СБУ зазначають, що священник називав збройну агресію РФ "громадянським конфліктом" та ображав парафіян інших релігійних громад.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти злочинних дій клірика.

На підставі зібраних доказів йому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками);

ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Триває розслідування, фігуранту загрожує до 5 років тюрми.