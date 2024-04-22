В Хмельницкой области священник УПЦ МП восхвалял Путина – СБУ

СБУ разоблачила настоятеля храма Шепетовской епархии УПЦ МП в Хмельницкой области, который поддерживал агрессивную войну против Украины и разжигал религиозную ненависть.

Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

"После начала полномасштабного вторжения России он проводил литургии, во время которых восхвалял Путина и обвинял в войне украинские власти. Кроме того, протоиерей распространял на своей странице "Вконтакте" российские фейки о войне в Украине и межконфессиональные отношения в нашем государстве" , – говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что священник называл вооруженную агрессию РФ "гражданским конфликтом" и оскорблял прихожан других религиозных общин.

Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты преступных действий клирика.

На основании собранных улик ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам);

ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Продолжается расследование, фигуранту грозит до 5 лет тюрьмы.