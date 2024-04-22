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ОВА: Росія вдарила по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові

ОВА: Росія вдарила по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові
Фото: скріншот

Російські війська 22 квітня завдали удар по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наразі у Харкові є перебої із сигналом цифрового телебачення.

"Під час тривоги співробітники перебували в укритті. Людських жертв немає", – додав Синєгубов.

Нагадаємо:

Внаслідок російської атаки на супутникове мовлення України 17 квітня призупинялось мовлення десятка телеканалі на супутнику Astra.

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