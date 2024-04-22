ОВА: Росія вдарила по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові
Російські війська 22 квітня завдали удар по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Наразі у Харкові є перебої із сигналом цифрового телебачення.
"Під час тривоги співробітники перебували в укритті. Людських жертв немає", – додав Синєгубов.
Нагадаємо:
Внаслідок російської атаки на супутникове мовлення України 17 квітня призупинялось мовлення десятка телеканалі на супутнику Astra.