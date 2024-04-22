Зеленський пояснив, чому підписав закон про зниження призовного віку

Відповідаючи на запитання журналіста щодо зниження призовного віку із 27 до 25 років, президент України Володимир Зеленський зазначив, що на війні потрібні молоді бійці, які мають кращий фізичний стан та розуміються на технологіях, повідомляє Українська правда.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю журналісту Х’юго Декрипту 22 квітня.

"Потрібно готувати бригади, які прийдуть на заміну тих бригад, які вже два роки стоять на фронті. Щоб це зробити, щоб це була адекватна заміна, людям потрібно тренуватися і бути в серйозному фізичному стані. При всій повазі до наших воїнів, але ми говоримо про те, що є різниця між 25-ти річним воїном та 50-ти річним воїном. І це факт. На різних напрямках різні виклики, різна війна й різні технології".

Також за словами Зеленського, молоді люди сьогодні потрібні на полі бою й тому, що молоде покоління краще та набагато швидше орієнтується в технологіях.

"У будь-якому випадку, ми повинні розуміти, що нове покоління воно орієнтується в технологіях. Вони на цьому розуміються, вони це все своїми руками й створили. Їхній мозок це створив".

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