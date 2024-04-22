Мінфін: Витрати на оборону за три місяці становили понад 408 млрд грн
За січень - березень 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 408,2 млрд грн, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
"За січень-березень 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 408,2 млрд гривень або 58,9% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на оборону у березні спрямовано 173,1 млрд грн. Кошти були спрямовані на:
- грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських,
- придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування,
- медичне забезпечення
- інші види витрат для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.
Нагадаємо:
За січень – березень 2024 року найбільшу частку в сплаті податків, зборів та платежів до Зведеного бюджету України займає галузь "Фінансової та страхової діяльності".