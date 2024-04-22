Минфин: Расходы на оборону за три месяца составили более 408 млрд грн
За январь – март 2024 года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 408,2 млрд грн, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
"За январь-март 2024 года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 408,2 млрд гривен или 58,9% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на оборону в марте направлено 173,1 млрд грн. Средства были направлены на:
- денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских,
- приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания,
- медицинское обеспечение
- другие виды затрат на обеспечение деятельности соответствующих органов и формирований.
Напомним:
За январь – март 2024 года наибольшую долю в уплате налогов, сборов и платежей в Сводный бюджет Украины занимает отрасль "Финансовой и страховой деятельности".