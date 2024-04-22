Зеленський обговорив з Байденом військову допомогу Україні

Президент США Джо Байден запевнив українського лідера Володимира Зеленського, що що в разі схвалення і Сенатом негайно підпише закон про надання військової допомоги США, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Зеленський у Telegram.

"Провів телефонну розмову із президентом США Джо Байденом за підсумками голосування в Палаті представників. Президент запевнив, що в разі схвалення і Сенатом негайно підпише закон. Я вдячний Джо Байдену за неослабну підтримку України та за справжнє глобальне лідерство".

Зеленський каже, що також відзначив двопартійну підтримку законопроекту та особисту роль спікера Майка Джонсона і лідера меншості Хакіма Джеффріса.

Байдену президент України розповів про російський повітряний терор тисячами ракет, дронів та бомб. Зокрема, про удар по харківській телевежі буквально за кілька хвилин до розмови. Це чіткий намір Росії зробити місто непридатним для життя.

"Ми обговорили перший пакет оборонної допомоги після ухвалення закону. Маю запевнення президента, що він буде швидким та потужним і посилить наші протиповітряні, далекобійні й артилерійські спроможності.

Також обговорили підписання двосторонньої безпекової угоди та підготовку до майбутнього Саміту миру".