Зеленский обсудил с Байденом военную помощь Украине

Президент США Джо Байден заверил украинского лидера Владимира Зеленского, что что в случае одобрения и Сенатом немедленно подпишет закон о предоставлении военной помощи США, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Зеленский в Telegram.

"Провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом по итогам голосования в Палате представителей. Президент заверил, что в случае одобрения и Сенатом немедленно подпишет закон. Я благодарен Джо Байдену за неослабевающую поддержку Украины и за настоящее глобальное лидерство".

Зеленский говорит, что также отметил двухпартийную поддержку законопроекта и личную роль спикера Майка Джонсона и лидера меньшинства Хакима Джеффриса.

Байдену президент Украины рассказал о российском воздушном терроре тысячами ракет, дронов и бомб. В частности, об ударе по харьковской телебашне буквально за несколько минут до разговора. Это четкое намерение России сделать город непригодным для жизни.

"Мы обсудили первый пакет оборонной помощи после принятия закона. Имею заверения президента, что он будет быстрым и мощным и усилит наши противовоздушные, дальнобойные и артиллерийские способности.

Также обсудили подписание двустороннего соглашения по безопасности и подготовку к предстоящему Саммиту мира".