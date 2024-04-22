Мінвідновлення: Росія зруйнувала понад 210 об’єктів портової інфраструктури

Станом на 2024 рік в Україні є більше 210 об’єктів портової інфраструктури, які були повністю або частково зруйновані в результаті російських атак, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрій Васьков на конференції "Відбудова України".

"Це ми говоримо виключно про цивільні об'єкти портової територіальної структури, їх більше 210", – зауважив Васьов.

Водночас заступник міністра додав, що багато з цих об’єктів вже відновили.

Тим не менш, за його словами, держава продовжує підтримувати, розвивати та відновлювати всі можливі шляхи для експорту. Васьков наголосив, що і держава, і приватний бізнес, докладають зусиль, аби мати найбільшу кількість можливих альтернативних шляхів.

Зауважимо, що на грудень 2023 року, росіяни знищили понад 300 тис тонн зерна, атакувавши 184 об’єкти інфраструктури та сім цивільних суден.

Нагадаємо:

Віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков розповів, що йому невідомо про нібито перемовини, які Україна вела з Туреччиною щодо безпеки цивільного судноплавства у Чорному морі.