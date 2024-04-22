Минвосстановление: Россия разрушила более 210 объектов портовой инфраструктуры

По состоянию на 2024 год в Украине наличивается более 210 объектов портовой инфраструктуры, которые были полностью или частично разрушены в результате российских атак, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков на конференции "Восстановление Украины".



"Это мы говорим исключительно о гражданских объектах портовой территориальной структуры, их более 210", – отметил Васьков.

В то же время, замминистра добавил, что многие из этих объектов уже восстановили.

Тем не менее, по его словам, государство продолжает поддерживать, развивать и восстанавливать все возможные пути экспорта. Васьков подчеркнул, что и государство, и частный бизнес прилагают усилия, чтобы иметь наибольшее количество возможных альтернативных путей.

Отметим, что на декабрь 2023 года, россияне уничтожили более 300 тыс тонн зерна, атаковав 184 объекта инфраструктуры и семь гражданских судов.

Напомним:

Вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков рассказал, что ему неизвестно о якобы переговорах, которые Украина вела с Турцией по безопасности гражданского судоходства в Черном море.