В прокуратурі сказали, як росіяни зруйнували телевежу в Харкові

Російські війська завдали удару по Харкову ракетою Х-59, внаслідок чого була зруйнована міська телевежа, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"22 квітня близько 16:30 ЗС РФ завдали ракетний удар по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові. За попередніми даними, ворог здійснив повітряну атаку ракетою Х-59" , — йдеться в повідомленні.

Через авіаудар розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як повідомлялось, 22 квітня російська армія завдала удару по телевежі в Харкові.