В прокуратуре сказали, как россияне разрушили телебашню в Харькове

Российские войска нанесли удар по Харькову ракетой Х-59, в результате чего была разрушена городская телебашня, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

"22 апреля около 16:30 ВС РФ нанесли ракетный удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове. По предварительным данным, враг совершил воздушную атаку ракетой Х-59" , — говорится в сообщении.

Из-за авиаудара начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как сообщалось, 22 апреля российская армия нанесла удар по телебашне в Харькове.