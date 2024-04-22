В прокуратуре сказали, как россияне разрушили телебашню в Харькове
Российские войска нанесли удар по Харькову ракетой Х-59, в результате чего была разрушена городская телебашня, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
"22 апреля около 16:30 ВС РФ нанесли ракетный удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове. По предварительным данным, враг совершил воздушную атаку ракетой Х-59", — говорится в сообщении.
Из-за авиаудара начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Как сообщалось, 22 апреля российская армия нанесла удар по телебашне в Харькове.