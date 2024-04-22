Держдеп пояснив, якою може бути стратегія перемоги України

Помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О’Браєн пояснив, якою може бути стратегія перемоги України, що вимагають у Білого дому в Конгресі, повідомляє Європейська правда.

За його словами, в США хочуть перемоги України, і зараз потрібна стабілізація (у війні) на сході, що частково залежить від артилерії та інших систем озброєння, а також від створення укріплень.

"Україна повинна переконатися, що в неї є люди, необхідні для боротьби. Тому цей законопроєкт про мобілізацію, який проходить через Раду, є дуже важливим. Крім того, (необхідна) дестабілізація російських вогневих позицій, щоб ми могли тримати Чорне море відкритим. Це зараз найважливіші елементи", – зазначив О’Браєн.

Він також вказав, що цього року цього року стануться дві важливі для зовнішньої політики України події, коли вона розпочне переговори з ЄС про вступ, а також "встановить те, що ми називаємо мостом, свого роду чітким шляхом до членства в НАТО" після того, як будуть проведені деякі реформи.

"Отже, до кінця цього року, якщо Україна воюватиме так, як вона може, воюватиме (обіцяною) зброєю, і якщо буде прогрес у цих двох елементах глобального позиціонування, як ЄС та НАТО, то Україна зможе перемогти, незалежно від того, що вирішить зробити Путін. І я думаю, що це шлях вперед", – наголосив О’Браєн.

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників США проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України. За схвалення проєкту проголосували 311 членів нижньої палати Конгресу США, проти висловились 112.

Проєкт обіцяли передати на розгляд Сенату як зміни до сенатського законопроєкту про міжнародну допомогу США HR.815, який був прийнятий у лютому. Це має спростити процедуру затвердження пакета в Сенаті.

Лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за законопроєкт у вівторок, 23 квітня.