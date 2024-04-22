Госдеп объяснил, какой может быть стратегия победы Украины

Помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен объяснил, какой может быть стратегия победы Украины, что требуют у Белого дома в Конгрессе, сообщает Европейская правда.

По его словам, в США хотят победы Украины, и сейчас нужна стабилизация (в войне) на востоке, что частично зависит от артиллерии и других систем вооружения, а также от создания укреплений.

"Украина должна убедиться, что у нее есть люди, необходимые для борьбы. Поэтому этот законопроект о мобилизации, который проходит через Раду, является очень важным. Кроме того, (необходима) дестабилизация российских огневых позиций, чтобы мы могли держать Черное море открытым. Это сейчас важнейшие элементы", – отметил О'Брайен.

Он также указал, что в этом году в этом году произойдут два важных для внешней политики Украины события, когда она начнет переговоры с ЕС о вступлении, а также "установит то, что мы называем мостом, своего рода четким путем к членству в НАТО" после того, как будут проведены некоторые реформы.

"Итак, до конца этого года, если Украина будет воевать так, как она может, воевать (обещанным) оружием, и если будет прогресс в этих двух элементах глобального позиционирования, как ЕС и НАТО, то Украина сможет победить, независимо от того, что решит сделать Путин. И я думаю, что это путь вперед", – подчеркнул О'Брайен.

Напомним, 20 апреля Палата представителей США проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины. За одобрение проекта проголосовали 311 членов нижней палаты Конгресса США, против высказались 112.

Проект обещали передать на рассмотрение Сената как изменения к сенатскому законопроекту о международной помощи США HR.815, который был принят в феврале. Это должно упростить процедуру утверждения пакета в Сенате.

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что Сенат будет голосовать за законопроект во вторник, 23 апреля.