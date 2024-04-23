У ДТЕК заявили, що на відновлення теплоелектростанцій потрібно 350 млн доларів

Енергетична компанія ДТЕК заявила, що для відновлення потужностей, втрачених через обстріли росіян по ТЕС, необхідно 350 млн доларів.﻿ Про це виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив на заході "Відбудова України", повідомляє Економічна правда.

Він зазначив, що наразі очікується дефіцит електроенергії у пікові періоди влітку та взимку, адже Україна втратила внаслідок останніх атак 8 ГВт генераційних потужностей.

Для покриття критичних потреб на кшталт заживлення шпиталів можуть використовуватися газові турбіни, пояснив він, проте для забезпечення потреб у великому масштабі потрібне відновлення теплової генерації (ТЕС), заявив Сахарук.

"У нас є 6 електростанцій. Одну з них, Курахівську, ми не будемо відбудовувати, адже вона знаходиться близько до фронту. Єдиний шлях для постачання туди вугілля зруйновано" , – розповів він та додав, що потужність ТЕС – 1 ГВт.

Завдані збитки приблизно оцінюються у 250 млн дол. "плюс" 100 млн дол., необхідні на проведення робіт, розповів директор ДТЕК. Для порівняння, торік компанія зазнала дещо меншої шкоди, і витратила 110 млн дол. на відновлення після зимових обстрілів 2022 року.

Торік ця сума покривалася власним коштом, проте зараз ДТЕК розглядає різні способи залучення коштів. Наприклад, отримання деталей та складових з європейських енергетичних об’єктів, і наразі перемовини ведуться з урядами Німеччини, Румунії, Болгарії, Греції та Литви. За його словами, такий спосіб – найшвидше рішення для України, проте він не покриє всіх потреб. Крім того, компанія може використовувати кошти Фонду енергетичної підтримки України та інших донорів: USAID, JICA та інші.