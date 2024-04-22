Кулеба: Україна обговорює з союзниками постачання чотирьох батарей Patriot

Україна працює над тим, щоб отримати ще чотири додаткові батареї Patriot від союзників, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в ефірі телемарафону.

Міністр підкреслив, що про будь-яку конкретику щодо передачі систем ППО, зокрема Patriot, краще дізнаватися, коли будуть прийняті відповідні рішення. Так сталося з Німеччиною, коли вона оголосила про передачу своєї батареї Patriot.

"Завдання міністрів - готувати рішення. І зараз у розробці, я говорив три минулого тижня, але сьогодні у мене остання розмова була і я розумію, що у нас є на радарі чотири конкретні батареї, якщо йдеться про Patriot. Ведуться переговори між нами та відповідними країнами та США", - розповів глава МЗС.

Кулеба наголосив, що зараз завдання полягає у тому, щоб прискорити ухвалення відповідних рішень.

"Такі рішення будуть, я не сумніваюся. І це є позитивним для України результатом", - додав міністр.

Також він нагадав, що сьогодні, 22 квітня, президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом США Джо Байденом і це питання стало ключовим під час телефонного дзвінка.

Patriot для України

Нагадаємо, українські чиновники активно обговорюють із країнами Заходу передачу Україні систем Patriot після того, як росіяни посилили обстріли. Ворог для атак використовує зокрема балістичні ракети, і Patriot потрібні для знищення саме таких повітряних цілей.

Початкова мета України - отримати сім батарей Patriot для захисту неба від постійних ударів росіян. Передачу однієї вже анонсувала Німеччина.

Кілька днів тому канцлер Німеччини Олаф Шольц припустив, що партнери можуть надати Україні ще шість батарей Patriot.