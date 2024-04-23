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Курс валют НБУ на 23 квітня

Курс валют НБУ на 23 квітня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 23 квітня 2024 року

Курс долара порівняно з 22 квітня знизився до позначки 39.7836 за 1 долар.

Курс євро знизився на 7 коп. до 42.3118 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 50 коп. до 48.9915 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився на 13 коп. до 43.6343 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 1 коп. до 9.7987 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 39.783 600 --0.0043
EUR Євро 42.311 800 --0.0703
GBP Фунт стерлінгів 48.991 500 --0.5007
CHF Швейцарський франк 43.634 300 --0.132
PLN Польський злотий 9.798 700 +0.0122

Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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