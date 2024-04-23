Курс валют НБУ на 23 квітня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 23 квітня 2024 року
Курс долара порівняно з 22 квітня знизився до позначки 39.7836 за 1 долар.
Курс євро знизився на 7 коп. до 42.3118 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подешевшав на 50 коп. до 48.9915 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився на 13 коп. до 43.6343 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс на 1 коп. до 9.7987 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|39.783 600
|EUR
|Євро
|42.311 800
|GBP
|Фунт стерлінгів
|48.991 500
|CHF
|Швейцарський франк
|43.634 300
|PLN
|Польський злотий
|9.798 700
Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.