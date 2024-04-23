Курс валют НБУ на 23 квітня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 23 квітня 2024 року

Курс долара порівняно з 22 квітня знизився до позначки 39.7836 за 1 долар.

Курс євро знизився на 7 коп. до 42.3118 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 50 коп. до 48.9915 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився на 13 коп. до 43.6343 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 1 коп. до 9.7987 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 39.783 600 EUR Євро 42.311 800 GBP Фунт стерлінгів 48.991 500 CHF Швейцарський франк 43.634 300 PLN Польський злотий 9.798 700

Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.