Курс валют НБУ на 23 апреля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 23 апреля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 22 апреля, снизился до отметки 39.7836 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 7 коп до 42.3118 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 50 коп до 48.9915 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился на 13 коп до 43.6343 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 1 коп до 9.7987 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 39.783 600 EUR Евро 42.311 800 GBP Фунт стерлингов 48.991 500 CHF Швейцарский франк 43.634 300 PLN Польский злотый 9.798 700

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.