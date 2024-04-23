Курс валют НБУ на 23 апреля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 23 апреля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 22 апреля, снизился до отметки 39.7836 за 1 доллар.
Курс евро снизился на 7 коп до 42.3118 за 1 евро.
Фунт стерлингов подешевел на 50 коп до 48.9915 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился на 13 коп до 43.6343 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос на 1 коп до 9.7987 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|39.783600
|EUR
|Евро
|42.311800
|GBP
|Фунт стерлингов
|48.991500
|CHF
|Швейцарский франк
|43.634300
|PLN
|Польский злотый
|9.798700
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.