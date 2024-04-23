Великобританія виділить Україні рекордний пакет військової допомоги
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у вівторок під час візиту до Польщі оголосить про рекордний пакет військової допомоги Україні. Про це йдеться на сайті уряду Великої Британії, повідомляє Ділова столиця.
"Україна стоїть перед екзистенційною загрозою, оскільки росія продовжує своє варварське вторгнення, ризикуючи безпекою та стабільністю всієї Європи. Додаткове фінансування у розмірі 500 мільйонів фунтів стерлінгів, про яке було оголошено сьогодні – що веде нас до 3 мільярдів фунтів стерлінгів військової допомоги Великобританії для України цього фінансового року – буде використано для швидкої доставки необхідних боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, безпілотників та інженерної підтримки", — йдеться у повідомленні.
Зокрема, найбільший в історії пакет обладнання з Великої Британії включатиме:
- 60 човнів.
- Більше 1600 ударних і протиповітряних ракет, а також додаткові ракети великої дальності Storm Shadow.
- Понад 400 одиниць техніки, з них 160 захищених транспортних засобів "Хаскі", 162 бронемашини та 78 всюдиходів.
- Близько 4 мільйонів набоїв до стрілецької зброї.
"Захист України від жорстоких амбіцій росії життєво важливий для нашої безпеки та для всієї Європи. Якщо путіну дозволять досягти успіху в цій загарбницькій війні, він не зупиниться на польському кордоні", — зазначає Сунак.
Кервіник британського уряду зустрінеться з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском і лідери проведуть переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Варшаві щодо європейської безпеки та підтримки України.
Потім Сунак вирушить до Німеччини, щоб зустрітися з канцлером Олафом Шольцем у Берліні.