Великобританія виділить Україні рекордний пакет військової допомоги

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у вівторок під час візиту до Польщі оголосить про рекордний пакет військової допомоги Україні﻿. Про це йдеться на сайті уряду Великої Британії, повідомляє Ділова столиця.

"Україна стоїть перед екзистенційною загрозою, оскільки росія продовжує своє варварське вторгнення, ризикуючи безпекою та стабільністю всієї Європи. Додаткове фінансування у розмірі 500 мільйонів фунтів стерлінгів, про яке було оголошено сьогодні – що веде нас до 3 мільярдів фунтів стерлінгів військової допомоги Великобританії для України цього фінансового року – буде використано для швидкої доставки необхідних боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, безпілотників та інженерної підтримки" , — йдеться у повідомленні.

Зокрема, найбільший в історії пакет обладнання з Великої Британії включатиме:

60 човнів.

Більше 1600 ударних і протиповітряних ракет, а також додаткові ракети великої дальності Storm Shadow.

Понад 400 одиниць техніки, з них 160 захищених транспортних засобів "Хаскі", 162 бронемашини та 78 всюдиходів.

Близько 4 мільйонів набоїв до стрілецької зброї.

"Захист України від жорстоких амбіцій росії життєво важливий для нашої безпеки та для всієї Європи. Якщо путіну дозволять досягти успіху в цій загарбницькій війні, він не зупиниться на польському кордоні" , — зазначає Сунак.

Кервіник британського уряду зустрінеться з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском і лідери проведуть переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Варшаві щодо європейської безпеки та підтримки України.

Потім Сунак вирушить до Німеччини, щоб зустрітися з канцлером Олафом Шольцем у Берліні.