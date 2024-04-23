Британия выделит Украине рекордный пакет военной помощи

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во вторник во время визита в Польшу объявит о рекордном пакете военной помощи для Украины﻿. Об этом говорится на сайте правительства Великобритании, сообщает Деловая столица.

"Украина стоит перед экзистенциальной угрозой, поскольку Россия продолжает свое варварское вторжение, рискуя безопасностью и стабильностью всей Европы. Дополнительное финансирование в размере 500 миллионов фунтов стерлингов, о котором было объявлено сегодня — что ведет нас к 3 миллиардам фунтов стерлингов военной помощи Великобритании для Украины в этом финансовом году — будет использовано для быстрой доставки необходимых боеприпасов, средств противовоздушной обороны, беспилотников и инженерной поддержки" , — говорится в сообщении.

В частности, крупнейший в истории пакет оборудования из Великобритании будет включать:

60 лодок.

Более 1600 ударных и противовоздушных ракет, а также дополнительные ракеты большой дальности Storm Shadow.

Более 400 единиц техники, из них 160 защищенных транспортных средств "Хаски", 162 бронемашины и 78 вездеходов.

Около 4 миллионов патронов к стрелковому оружию.

"Защита Украины от жестоких амбиций России жизненно важна для нашей безопасности и для всей Европы. Если Путину позволят достичь успеха в этой захватнической войне, он не остановится на польской границе" , — отмечает Сунак.

Глава британского правительства встретится с премьер-министром Польши Дональдом Туском и лидеры проведут переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Варшаве относительно европейской безопасности и поддержки Украины.

Затем Сунак отправится в Германию, чтобы встретиться с канцлером Олафом Шольцем в Берлине.