В КМВА повідомили про знищення всіх беспілотників, які атакували Київ

У ніч на вівторок 23 квітня Київ з південно-західного напрямку атакували "Шахеди". Усі ворожі цілі були знищені. Про це повідомив очільник КМВА Сергій Попко.

За даними міської влади, ворожі дрони були запущені з території Курської області (РФ), пролетіли крізь Сумщину, Черкащину і заходили на Київ з південно-західного напрямку.

Сили та засоби протиповітряної оборони усі ворожі цілі знищили.

У столиці не зафіксовано ані руйнувань, ані потерпілих