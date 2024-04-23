В КМВА сообщили об уничтожении всех атаковавших Киев беспилотников

В ночь на вторник 23 апреля Киев с юго-западного направления атаковали "Шахеды". Все враждебные цели были уничтожены. Об этом сообщил глава КМВА Сергей Попко .

По данным городских властей, вражеские дроны были запущены с территории Курской области (РФ), пролетели через Сумщину, Черкасскую область и заходили в Киев с юго-западного направления.

Силы и средства противовоздушной обороны уничтожили все вражеские цели.

В столице не зафиксированы ни разрушения, ни пострадавшие