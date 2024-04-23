Росіяни скинули ракету на Бєлгородську область – Astra

Російська авіація днями скинула керовану авіаційну ракету (КАР) Х-59 на Бєлгородську область.

Про це повідомляє﻿ російський Telegram-канал Astra.

За даними видання, 19 квітня за два кілометри від села Красне в полі виявили боєприпас - ракету X-59. Вона "нештатно" зійшла за 92 км від кордону з Україною. Російським військовим довелося знищувати її на місці. Руйнувань і постраждалих немає.

Раніше журналісти нарахували щонайменше 21 авіабомбу, що впала з російських літаків на територію РФ або окуповані нею території в березні та квітні.

Російська влада вважає за краще це приховувати, а коли це не вдається, називає падіння - "позаштатним сходом боєприпасів". Точних відповідей, чому це відбувається - немає.