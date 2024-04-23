Россияне сбросили ракету на Белгородскую область – Astra

Российская авиация на днях сбросила управляемую авиационную ракету (КАР) Х-59 на Белгородскую область.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra.

По данным издания, 19 апреля в двух километрах от села Красное в поле обнаружили боеприпас - ракету X-59. Она "нештатно" сошла в 92 км от границы с Украиной. Российским военным пришлось уничтожать ее на месте. Разрушений и пострадавших нет.

Ранее журналисты насчитали по меньшей мере 21 авиабомбу, упавшую с российских самолетов на территорию РФ или оккупированные ею территории в марте и апреле.

Российские власти предпочитают это скрывать, а когда это не удается, называют падение - "внештатным сходом боеприпасов". Точных ответов, почему это происходит – нет.