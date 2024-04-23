У британських літаків проблеми з навігацією, Росія глушить GPS – ЗМІ

Рейси до Великої Британії та з неї відчули наслідки глушіння глобальної системи позиціювання (GPS) у регіоні, за чим, імовірно, стоїть Росія. Про це з посиланням на джерела в авіаційній галузі повідомив британський таблоїд The Sun, який цитують інші ЗМІ, зокрема The Guardian, повідомляє Європейська правда.

На основі аналізу бортових журналів профільного сайту GPSJAM.org The Sun пише, що із серпня минулого року проблеми з навігацією виявили на близько 46 тисячах рейсів. Із них 2300 припадають на Ryanair, майже 1400 – у Wizz Air.

Британські авіалінії British Airways та easyJet також постраждали від глушіння GPS, хоча не в таких суттєвих масштабах (82 і 4 випадки відповідно).

Управління цивільної авіації Великої Британії в коментарі The Sun заявило, що глушіння сигналу часто пов'язане з військовою діяльністю, але не означає, що комерційні літаки є його безпосередньою мішенню.

"Глушіння GPS безпосередньо не впливає на навігацію літака, і хоча це відома проблема, це не означає, що літак був заглушений навмисно" , – пояснив керівник відділу льотних операцій управління Гленн Бредлі.

Про проблеми з GPS-навігацією в Європі повідомлялось від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зокрема довкола Калінінградської області – російського анклава, що виходить до Балтійського моря. Європейські держави вважають, що це – цілеспрямовані дії Москви.

У березні стало відомо, що Росія могла заглушити сигнал на літаку міністра оборони Британії Гранта Шаппса, коли той пролітав поблизу Калінінграда.