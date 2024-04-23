У британских самолетов проблемы с навигацией, Россия глушит GPS – СМИ

Рейсы в Великобританию и из нее ощутили последствия глушения глобальной системы позиционирования (GPS) в регионе, за чем, вероятно, стоит Россия. Об этом со ссылкой на источники в авиационной отрасли сообщил британский таблоид The Sun, цитируемый другими СМИ, в частности The Guardian, сообщает Европейская правда.

На основе анализа бортовых журналов профильного сайта GPSJAM.org The Sun пишет, что с августа прошлого года проблемы с навигацией обнаружили около 46 тысяч рейсов. Из них 2300 приходятся на Ryanair, почти 1400 – в Wizz Air.

Британские авиалинии British Airways и easyJet также пострадали от глушения GPS, хотя не в столь существенных масштабах (82 и 4 случая соответственно).

Управление гражданской авиации Великобритании в комментарии The Sun заявило, что глушение сигнала часто связано с военной деятельностью, но не означает, что коммерческие самолеты являются его непосредственной мишенью.

"Глушение GPS напрямую не влияет на навигацию самолета, и хотя это известная проблема, это не означает, что самолет был заглушен намеренно" , – объяснил руководитель отдела летных операций управления Гленн Брэдли.

О проблемах с GPS-навигацией в Европе сообщалось с начала полномасштабного вторжения России в Украину, в частности, вокруг Калининградской области – российского анклава, выходящего к Балтийскому морю. Европейские государства считают, что это целенаправленные действия Москвы.

В марте стало известно, что Россия могла заглушить сигнал на самолете министра обороны Британии Гранта Шаппса, когда тот пролетал мимо Калининграда.