Кулеба: Україна веде переговори про отримання чотирьох Patriot

Україна обговорює з іноземними партнерами передачу систем протиповітряної оборони Patriot﻿ Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, повідомляє Ділова столиця.

"Зараз у розробці вже є, я говорив 3 минулого тижня, але сьогодні у мене остання розмова була, і я розумію, що у нас є "на радарі" 4 конкретні батареї, якщо йдеться про Patriot" , — зазначив він.

Кулеба уточнив, що тривають перемовини із США та іншими державами. За словами міністра, партнери обізнані щодо потреб України, тож наразі головне завдання — пришвидшити ухвалення рішень.