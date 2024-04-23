Кулеба: Украина ведет переговоры о получении четырех Patriot
Украина обсуждает с иностранными партнерами передачу систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона, сообщает Деловая столица.
"Сейчас в разработке уже есть, я говорил 3 на прошлой неделе, но сегодня у меня последний разговор был, и я понимаю, что у нас есть "на радаре" 4 конкретных батареи, если речь идет о Patriot", — отметил он.
Кулеба уточнил, что продолжаются переговоры с США и другими государствами. По словам министра, партнеры осведомлены о потребностях Украины, поэтому главная задача — ускорить принятие решений.
"Эти решения будут, я в этом не сомневаюсь, и это положительный для Украины результат", — добавил Дмитрий Кулеба.