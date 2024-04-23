Греція погодилася передати Україні Patriot під гарантії США – ЗМІ

Греція, ймовірно, передасть Україні систему Patriot з гарантіями США і пакетом фінансової компенсації. Про це пише Рronews, повідомляє Новое время.

Джерела в уряді запевняють, що натомість США надали Греції «гарантії» безпеки на весь термін передачі Patriot, однак не пояснили, які саме «гарантії» пропонуються.

За даними джерел, буде як у випадку з Patriot, поставленими до Саудівської Аравії, де США взяли на себе значні витрати за їхню своєчасну активацію, тобто за їхнє повторне введення в дію, оскільки вони не працювали або недостатньо функціонували через відсутність запчастин.

Patriot, який, як очікується, буде передано Україні, мабуть, є одним із двох, які наразі розгорнуті в Афінах. Це Patriot Pac 3, який може збивати балістичні ракети.