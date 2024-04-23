Греция согласилась передать Украине Patriot под гарантии США – СМИ

Греция, вероятно, передаст Украине систему Patriot с гарантиями США и пакетом финансовой компенсации. Об этом пишет Рronews, сообщает Новое время.

Источники в правительстве уверяют, что взамен США предоставили Греции «гарантии» безопасности на весь срок передачи Patriot, однако не объяснили, какие именно «гарантии» предлагаются.

По данным источников, будет как в случае с Patriot, поставленными в Саудовскую Аравию, где США взяли на себя значительные затраты за их своевременную активацию, то есть за их повторный ввод в строй, поскольку они не работали или недостаточно функционировали из-за отсутствия запчастей.

Patriot, который, как ожидается, будет передан Украине, по-видимому, является одним из двух, которые в настоящее время развернуты в Афинах. Это Patriot Pac 3, который может сбивать баллистические ракеты.