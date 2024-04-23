РФ втратила за добу 800 військових, 29 артисистем і 23 безпілотники – Генштаб

Росія за минулу добу втратила в ході війни проти України приблизно 800 військових, 29 артилерійських систем, 23 безпілотники, 12 бронемашин та іншу військову техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 23.04.24 орієнтовно склали: