РФ втратила за добу 800 військових, 29 артисистем і 23 безпілотники – Генштаб
Росія за минулу добу втратила в ході війни проти України приблизно 800 військових, 29 артилерійських систем, 23 безпілотники, 12 бронемашин та іншу військову техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 23.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 461 060 (+800) осіб,
- танків − 7 241 (+5) од,
- бойових броньованих машин − 13 916 (+12) од,
- артилерійських систем − 11 765 (+29) од,
- РСЗВ − 1 046 (+0) од,
- засобів ППО − 769 (+1) од,
- літаків − 348 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 407 (+23),
- крилатих ракет − 2 117 (+0) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 15 845 (+33) од,
- спеціальної техніки − 1 936 (+2) од.