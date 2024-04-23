РФ потеряла за сутки 800 военных, 29 артисистем и 23 беспилотника - Генштаб
Россия за минувшие сутки потеряла в ходе войны против Украины около 800 военных, 29 артиллерийских систем, 23 беспилотника, 12 бронемашин и другую военную технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 23.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 461 060 (+800) человек,
- танков − 7 241 (+5) ед,
- боевых бронированных машин − 13 916 (+12) ед,
- артиллерийских систем − 11 765 (+29) ед,
- РСЗО − 1 046 (+0) ед,
- средств ПВО − 769 (+1) ед,
- самолетов − 348 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9407 (+23),
- крылатых ракет − 2 117 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 15 845 (+33) ед,
- специальной техники – 1 936 (+2) ед.