РФ потеряла за сутки 800 военных, 29 артисистем и 23 беспилотника - Генштаб

Россия за минувшие сутки потеряла в ходе войны против Украины около 800 военных, 29 артиллерийских систем, 23 беспилотника, 12 бронемашин и другую военную технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 23.04.24 ориентировочно составили: