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РФ потеряла за сутки 800 военных, 29 артисистем и 23 беспилотника - Генштаб

РФ потеряла за сутки 800 военных, 29 артисистем и 23 беспилотника - Генштаб
Фото: Facebook

Россия за минувшие сутки потеряла в ходе войны против Украины около 800 военных, 29 артиллерийских систем, 23 беспилотника, 12 бронемашин и другую военную технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 23.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 461 060 (+800) человек,
  • танков − 7 241 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин − 13 916 (+12) ед,
  • артиллерийских систем − 11 765 (+29) ед,
  • РСЗО − 1 046 (+0) ед,
  • средств ПВО − 769 (+1) ед,
  • самолетов − 348 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9407 (+23),
  • крылатых ракет − 2 117 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 15 845 (+33) ед,
  • специальной техники – 1 936 (+2) ед.

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