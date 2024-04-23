На Миколаївщині уламки збитого БПЛА пошкодили торгову інфраструктуру

РФ у ніч проти вівторка, 23 квітня, атакувала Миколаївську область "шахедами". Внаслідок падіння уламків збитого безпілотника було пошкоджено торговельну інфраструктуру. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його інформацією, українська ППО вночі знищила чотири "шахеди" над Миколаївською областю.

Він зазначив, що під час бойової роботи сил протиповітряної оборони уламки дрона пошкодили торговельну інфраструктуру.

Виникло займання торгового павільйону, яке було оперативно ліквідовано пожежниками.

Кім додав, що зараз відомо про одного потерпілого чоловіка внаслідок падіння збитого "шахеда" в Очакові. Чоловікові надається вся необхідна медична допомога.