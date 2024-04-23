В Николаевской области обломки сбитого БПЛА повредили торговую инфраструктуру

РФ в ночь на вторник, 23 апреля, атаковала Николаевскую область "шахедами". В результате падения обломков сбитого беспилотника была повреждена торговая инфраструктура. Об этом сообщил﻿ глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Согласно его информации, украинская ПВО ночью уничтожила четыре "шахеда" над Николаевской областью.

Он отметил, что во время боевой работы сил противовоздушной обороны обломки дрона повредили торговую инфраструктуру.

Возникло возгорание торгового павильона, которое было оперативно ликвидировано пожарными.

Ким добавил, что сейчас известно об одном пострадавшем мужчине в результате падения сбитого "шахеда" в Очакове. Мужчине оказывается вся необходимая медицинская помощь.