На Херсонщині через обстріли РФ загинули двоє людей, ще шестеро поранені

У понеділок, 22 квітня, на Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинули щонайменше двоє людей. Ще шестеро місцевих жителів отримали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, не уточнюючи, де саме постраждали мирні мешканці.

За його інформацією, російські терористи поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема вогнем було пошкоджено вісім багатоповерхівок та 26 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в заклад освіти, дитячий садок, заклад культури, об'єкт критичної інфраструктури та газогін.