На Херсонщине из-за обстрелов РФ погибли два человека, еще шестеро ранены

В понедельник, 22 апреля, в Херсонской области в результате российских обстрелов погибли по меньшей мере два человека. Еще шестеро местных жителей получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, не уточняя, где именно пострадали мирные жители.

По его информации, российские террористы попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности огнем было повреждено восемь многоэтажек и 26 частных домов. Также были зафиксированы попадания в учебное заведение, детский сад, учреждение культуры, объект критической инфраструктуры и газопровод.