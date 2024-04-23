Комітет ВР схвалив зміни до реєстру військовозобов'язаних
Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді ухвалити у першому читанні законопроєкт № 11143 щодо Реєстру військовозобов'язаних. Про це повідомила член комітету Ірина Фріз у ФБ, повідомляє ЛігаБізнес.
За її словами, цим законопроєктом пропонується повернути майже всі пункти щодо персональних данних, які вдалось виключити із законопроєкту № 10062 про Реєстр військовозобов'язаних, який Верховна Рада ухвалила 16 cічня.
Це, зокрема:
- відомості про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтями 210, 210-1 КУпАП (дата, номер, короткий зміст протоколу та/або постанови про адміністративне правопорушення);
- вже не за згодою, а в обов'язковому порядку - відомості про членів сім'ї призовника, військовозобов'язаного, резервіста (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, серія та номер паспорта, дата його видачі, РНОКПП) при зарахуванні призовника, військовозобов'язаного, резервіста на військову службу;
- відомості про примусове виконання рішення щодо особи-боржника (реквізити та відомості виконавчого документа);
- відомості про підозру у вчиненні кримінального правопорушення;
- відомості про батьків призовника, військовозобов'язаного, резервіста, опікунів, усиновлювачів, піклувальників , а також дітей (ПІБ);
- відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення;
- відомості про досвід роботи за спеціальністю.