Комітет ВР схвалив зміни до реєстру військовозобов'язаних

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді ухвалити у першому читанні законопроєкт № 11143 щодо Реєстру військовозобов'язаних. Про це повідомила член комітету Ірина Фріз у ФБ, повідомляє ЛігаБізнес.

За її словами, цим законопроєктом пропонується повернути майже всі пункти щодо персональних данних, які вдалось виключити із законопроєкту № 10062 про Реєстр військовозобов'язаних, який Верховна Рада ухвалила 16 cічня.

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