Комитет ВР одобрил изменения в реестр военнообязанных
Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект № 11143 относительно Реестра военнообязанных. Об этом информировала член комитета Ирина Фриз, сообщает ЛигаБизнес.
По ее словам, этим законопроектом предлагается вернуть почти все пункты относительно персональных данных, которые удалось исключить из законопроекта № 10062 о Реестре военнообязанных, который Верховная Рада приняла 16 января.
Это, в частности:
- сведения о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьями 210, 210-1 КУоАП (дата, номер, краткое содержание протокола и/или постановления об административном правонарушении);
- уже не по согласию, а в обязательном порядке - сведения о членах семьи призывника, военнообязанного, резервиста (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, серия и номер паспорта, дата его выдачи, РНУКПН) при зачислении призывника, военнообязанного, резервиста на военную службу;
- сведения о принудительном выполнении решения относительно лица-должника (реквизиты и сведения исполнительного документа);
- сведения о подозрении в совершении уголовного правонарушения;
- сведения о родителях призывника, военнообязанного, резервиста, опекунов, усыновителей, попечителей, а также детей (ФИО);
- сведения о дате выезда за пределы Украины и дате возвращения;
- сведения об опыте работы за специальностью.