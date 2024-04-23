Комитет ВР одобрил изменения в реестр военнообязанных

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект № 11143 относительно Реестра военнообязанных. Об этом информировала член комитета Ирина Фриз, сообщает ЛигаБизнес.

По ее словам, этим законопроектом предлагается вернуть почти все пункты относительно персональных данных, которые удалось исключить из законопроекта № 10062 о Реестре военнообязанных, который Верховная Рада приняла 16 января.

Это, в частности: