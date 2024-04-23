Шольц заборонив Путіну цитувати Канта

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що російський диктатор Володимир Путін не має права посилатися на німецького філософа Іммануїла Канта. Про це пише Zeit, повідомляє Новое время.

За його словами, агресивна війна Путіна суперечить усім фундаментальним твердженням Канта.

«Путін не має жодного права посилатися на Канта…Проте, режим Путіна, як і раніше, прихильний привласненню Канта та його робіт практично за будь-яку ціну» , — сказав він.

Путін називає Канта, який народився в Кенігсберзі (зараз Калінінград) своїм «улюбленим філософом». Але, на думку Шольца, ідеї Канта про права людини і людську гідність, а також його думки про війну і мир, не можуть поєднуватися з тим, що практикує Путін у своїй країні, а також напавши на Україну.

За словами Шольца, «у путінській автократії гідність і автономію особистості щодня зневажають ногами і присікають у зародку — наприклад, за допомогою цензури, цифрової дезінформації та стеження».