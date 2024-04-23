Шольц запретил Путину цитировать Канта

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российский диктатор Владимир Путин не имеет права ссылаться на немецкого философа Иммануила Канта. Об этом пишет Zeit, сообщает Новое время.

По его словам, агрессивная война Путина противоречит всем фундаментальным утверждениям Канта.

«Путин не имеет ни малейшего права ссылаться на Канта… Тем не менее, режим Путина по-прежнему привержен присвоению Канта и его работ практически любой ценой» , — сказал он.

Путин называет Канта, который родился в Кенигсберге (сейчас Калининград) своим «любимым философом». Но, по мнению Шольца, идеи Канта о правах человека и человеческом достоинстве, а также его мысли о войне и мире, не могут сочетаться с тем, что практикует Путин в своей стране, а также напав на Украину.

По словам Шольца, «в путинской автократии достоинство и автономия личности ежедневно попираются ногами и пресекаются в зародыше — например, с помощью цензуры, цифровой дезинформации и слежки».