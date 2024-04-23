Журналісти викрили французьку компанію, яка оснащує літаки верхівки Кремля

Попри міжнародні санкції проти Росії, французька компанія, що базується у Шатору, продовжує постачати бортову електроніку для російських літаків. Посилаючись на матеріали Le Parisien, повідомляє Новое время.

Як наголошується у журналістському розслідуванні, це стосується бортів, якими користуються найвище військове та політичне керівництво Росії. Йдеться про найсучаснішу систему, яка керує всією бортовою електронікою з кабіни пілота — від освітлення кабіни до бортової мережі передачі та зв’язку. Її інсталює PGA — французька дочірня компанія американської групи Astronics.

«Щоб обладнати, модернізувати або просто обслуговувати літаки російських лідерів і олігархів, російська влада звертається до фахівців компанії, розташованої за кілька тисяч кілометрів в Шатору, в самому серці Франції. Саме тут розташовується PGA — французька дочірня компанія американської групи Astronics зі штаб-квартирою в штаті Нью-Йорк, що спеціалізується на авіоніці» , — йдеться у розслідуванні.

«Путін, Медведєв, Шойгу та інші діячі режиму тепер можуть насолоджуватися цією передовою французькою технологією, що забезпечує надійний секретний зв’язок для їхніх мобільних телефонів. Дякуємо, Франція» , — пишуть автори статті.

Бізнес із росіянами не лише не припинився з початком повномасштабної війни, а лише розвинувся. Компанія заробила від €4 до €5 мільйонів, що відповідає оснащенню семи літаків, твердять журналісти.

Серед літаків суперджети Іл-96 і Сухой 100 — цивільні повітряні судна, призначені для найвищого керівництва. Ними користуються зокрема Дмитро Медведєв, Сергій Шойгу та Дмитро Пєсков, а також деякі інші, разом з керівництвом ФСБ та аж до самого Путіна, який має власний Іл-96.

Як йдеться в матеріалі, щоб обійти санкції, PGA відправляє свої комплекти у контейнерах, заповнених камерами, кабелями та електронним обладнанням до компанії, що має майстерню на старій радянській базі поблизу Єревана, столиці Вірменії. Але ця схема призупинилася з охолодженням російсько-вірменських відносин. Тож тепер коробки просто відправляють з Єревана до Москви, де на секретному аеродромі системи інсталюють. Це з’ясували завдяки трекерам — пристроям відстеження, які прикріплюються до вантажу. Платежі на користь французької фірми PGA проходять через Дубай (Об'єднані Арабські Емірати).