Журналисты разоблачили французскую компанию, оснащающую самолеты верхушки Кремля

Несмотря на международные санкции против России, французская компания, базирующаяся в Шатору, продолжает поставлять бортовую электронику для российских самолетов. Ссылаясь на материалы Le Parisien, сообщает Новое время.

Как отмечается в журналистском расследовании, это касается бортов, которыми пользуются высшее военное и политическое руководство России. Речь идет о самой современной системе, которая управляет всей бортовой электроникой из кабины пилота — от освещения кабины до бортовой сети передачи и связи. Ее инсталлирует PGA — французская дочерняя компания американской группы Astronics.

«Чтобы оборудовать, модернизировать или просто обслуживать самолеты российских лидеров и олигархов, российские власти обращаются к специалистам компании, расположенной за несколько тысяч километров в Шаторе, в самом сердце Франции. Именно здесь располагается PGA — французская дочерняя компания американской группы Astronics со штаб-квартирой в штате Нью-Йорк, специализирующаяся на авионике» , — говорится в расследовании.

«Путин, Медведев, Шойгу и другие деятели режима теперь могут наслаждаться этой передовой французской технологией, обеспечивающей надежную секретную связь для их мобильных телефонов. Спасибо, Франция» , — пишут авторы статьи.

Бизнес с россиянами не только не прекратился с началом полномасштабной войны, а только развился. Компания заработала от €4 до €5 миллионов, что соответствует оснащению семи самолетов, утверждают журналисты.

Среди самолетов суперджеты Ил-96 и Сухой 100 — гражданские воздушные суда, предназначенные для высшего руководства. Ими пользуются в частности Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу и Дмитрий Песков, а также некоторые другие, вместе с руководством ФСБ и вплоть до самого Путина, который имеет собственный Ил-96.

Как говорится в материале, чтобы обойти санкции, PGA отправляет свои комплекты в контейнерах, заполненных камерами, кабелями и электронным оборудованием в компанию, имеющую мастерскую на старой советской базе вблизи Еревана, столицы Армении. Но эта схема приостановилась с охлаждением российско-армянских отношений. Так что теперь коробки просто отправляют из Еревана в Москву, где на секретном аэродроме системы инсталлируют. Это выяснили благодаря трекерам — устройствам отслеживания, которые прикрепляются к грузу. Платежи в пользу французской фирмы PGA проходят через Дубай (Объединенные Арабские Эмираты).