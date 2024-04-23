США розробляють пакет санкцій проти банківського сектору Китаю – WSJ

США розробляють санкції спрямовані на те, щоб відрізати окремі китайські банки від світової фінансової системи. Вашингтон надіється, що це призупинить фінансову підтримку Пекіном російського військового виробництва. Про це повідомляє The Wall Street Journal, повідомляє Корреспондент.

Китай прислухався до попереджень Заходу не відправляти зброю до Росії від самого початку війни, але після минулорічної поїздки держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна китайський експорт до Росії комерційних товарів, які також мають військове застосування, різко зріс, зазначає ЗМІ.

Китай тепер є основним постачальником схем, деталей літаків, машин та верстатів, йдеться в матеріалі. Офіційні особи США кажуть, що допомога Пекіна дозволила Москві відновити свій військово-промисловий потенціал.

Питання полягає в тому, чи ця потужна фінансова загроза може вплинути на китайсько-російську торгівлю, додає видання.